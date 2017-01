Gallos y Vucetich dicen: no hay quinto malo, en este Clausura 2017. ARCHIVO

El equipo de Gallos Blancos de Querétaro, de la mano del multicampeón técnico Víctor Manuel Vucetich, dice que no hay quinto malo para lograr grandes triunfos en este Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.



Vuce” cumplirá con este nuevo certamen, su quinto torneo liguero al frente de Gallos Blancos, con los que ha hecho historia. En el Clausura 2015 los llevó a su primera final en el máximo circuito donde fueron subcampeones al caer contra Santos Laguna.



Querétaro clasificó por vez primera a un torneo internacional, en el cual alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf 2015-2016, pero cayó frente a Tigres, y apenas ganó la Copa MX Apertura 2016 en tanda de penales sobre Chivas de Guadalajara, su primer cetro copero en sus vitrinas.



Así con este proyecto de continuidad bien resguardado por la directiva, Gallos Blancos no es aquel equipo que se la pasaba descendiendo o cambiando de franquicia, hoy en día el estadio La Corregidora ya no es prestado a nadie y todo parece indicar que aquella sal de la que se hablaba desapareció.



En el tema de la lucha por el descenso hoy en día, el club queretano está en el décimo segundo peldaño, así que para este Clausura 2017 la preocupación no radicará ahí, por lo que el máximo objetivo es volver a liguilla, ya que en 2016 no asistieron, y tratar de llegar de nuevo a esa final para pelear por el añorado campeonato.



Vucetich manifestó que tiene un plantel competitivo que requirió de pocos ajustes y sólo espera que las lesiones respeten a cada uno de sus jugadores para mantener el nivel futbolístico que los haga pensar en grandes objetivos.



Para este Clausura 2017 llegaron al club emplumado el zaguero Hiram Mier, los mediocampistas Edgar Gerardo Lugo y Kevin Gutiérrez. Mientras que abandonaron el equipo Víctor Milke, Mario Osuna, Carlos Fierro y Patricio Rubio.



De este modo, en el seno de Gallos Blancos se espera que no haya quinto malo y el campeonato liguero por fin se consiga en una institución que sin duda ha cambiado de imagen.