Chapecoense retira números de sus futbolistas sobrevivientes

Chapecoense anunció que retirará, al menos temporalmente, los dorsales de los tres sobrevivientes del trágico accidente del 28 de noviembre pasado.



La Comisión Directiva del club brasileño dio a conocer que los números de Alan Ruschel (89), Helio Neto (4) y Jackson Follmann (40), no serán utilizados esta temporada.Sin embargo, el equipo aclaró que más que un homenaje, se trata de un acto para esperar el regreso de Ruschel y Neto, lamentando que Follman no podrá hacerlo debido a que se le tuvo que amputar la pierna derecha, aunque informando que este seguirá trabajando en el club.



“Decidimos con toda la Comisión Directiva que nadie usará esas camisetas. Más que un homenaje es por la expectativa que tenemos de que Ruschel y Neto vuelvan a jugar. Follman lamentablemente no podrá hacerlo, pero comenzará a trabajar en el club con nosotros realizando una tarea digna de su grandeza como profesional y ser humano”, expresó Plinio David De Nes Fliho, nuevo presidente del club tras la muerte de su predecesor en el accidente.



Esta temporada, Chapecoense jugará el torneo estadual, así como la Copa de Brasil, el Brasileirao, la Copa Libertadores, la Copa Suruga Bank y la Recopa Sudamericana.