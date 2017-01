Codesal renuncia a la Comisión de Arbitraje

Desde el domingo pasado por la noche trascendió que los silbantes, tanto de la Liga como del Ascenso MX, estaban disgustados con Codesal por diversas situaciones.





Los árbitros centrales y asistentes aprovecharon la concentración que realizan en la Ciudad de México para hablar sobre este tema la tarde del lunes.





El árbitro Roberto García Orozco, junto con otros silbantes, habría platicado la noche del jueves con el titular de la Comisión de Árbitros, Héctor González Iñarritu, para exponer sus inquietudes.





Así, la tarde de ayer González Iñarritu ofreció conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) para hablar sobre este tema.





Es mucho el descontento por el trabajo de Codesal al frente de la Comisión de Arbitraje y desde el año pasado ya se especulaba con la salida de su cargo, pero ante tantos descontentos de los futbolistas y de varios silbantes, optó por hacerse a un lado





“La presión de los árbitros fue bastante fuerte y ya no le quedaba otra, ya la relación entre árbitros y el jefe del área técnica estaba rota desde hace mucho tiempo y ayer precisamente los árbitros solicitaron su destitución, así que creo que ya no le quedaba otra más que presentar su renuncia”, señaló para ESPN Felipe Ramos Rizo, ex árbitro.





Frase



“A mí me parece que se la ganó a pulso, porque dejó de trabajar, se empezó a ocupar de otras cosas que no eran de beneficio para el arbitraje y descuidó el área técnica” Felipe Ramos Ex silbante