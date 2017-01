Sale de prisión bajo fianza presidente de la federación de atletismo

El presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), Antonio Lozano, abandonó esta noche el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, luego de casi un mes de que fuera detenido —como presunto responsable de peculado por 4.8 millones de pesos, en agravio de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade)— tras dictarle el auto de formal libertad.



El federativo fue arrestado el lunes 19 de diciembre pasado por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y trasladado al Reclusorio Sur, en donde, luego de 72 horas de detención, le fue dictado el auto de formal prisión



Pese a la secrecía con la que se manejó el caso, el jueves 22 de diciembre se supo que el juez séptimo de distrito de procesos federales le dictó el auto de formal prisión y unos días después se le fijó una fianza, la cual debería cubrir el monto por el que se acusaba, cerca de 5 millones de pesos.



No obstante, luego de algunos intentos, fue hasta este martes cuando finalmente se aceptó el depósito de la fianza, por lo que en la noche el dirigente del atletismo pudo abandonar el mencionado centro de detención, para poder proseguir con su defensa, pero en libertad.



A finales de 2015, La Jornada informó que Lozano Pineda fue requerido por la PGR luego de la denuncia presentada por la Conade, cita a la cual acudió y de acuerdo con lo que se le informó, no se habían hallado elementos para proceder en su contra.



Con la llegada de Alfredo Castillo a la Conade, además de la FMAA, están siendo investigadas de la Boxeo, Tiro con Arco, Frontón y Béisbol, entre otras por lo que no se descarta que se gire alguna otra orden de aprehensión contra sus dirigentes.